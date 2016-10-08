التحالف العربي بقيادة السعودية ينفي مسؤوليته عن الغارات في صنعاء

الرياض- أ ف ب- نفى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن السبت أي ضلوع له في الغارات الجوية التي أوقعت أكثر من مئة قتيل في العاصمة صنعاء، بعدما حمّله المتمردون الحوثيون مسؤوليتها.

وأكد التحالف في بيان أنه لم ينفذ عمليات عسكرية في مكان المأساة، وأنه يجب النظر في “أسباب أخرى”.

واستهدفت الغارات قاعة كبرى في العاصمة صنعاء كان يقام فيها عزاء بحسب ما أورد موقع “سبأ نت” التابع للمتمردين الحوثيين.

وقال التحالف في بيانه إنه تجنب في السابق مثل هذه التجمعات التي لم تكن أبداً هدفاً لعملياته.

وبدأ التحالف العربي تدخله في اليمن في آذار/مارس 2015 دعماً للقوات الحكومية، وتتهمه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بارتكاب “أخطاء” عبر إصابة مناطق مدنيين في غاراته.