الكويت تعتقل شخصاً يعتقد أنه متشدد إسلامي بعد هجوم بسيارة على أمريكيين

الكويت- رويترز- قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” اليوم السبت إن السلطات احتجزت شخصاً يعتقد أنه متشدد إسلامي بعد أن صدم سيارة كان يقودها في سيارة تقل خمسة أمريكيين.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية أن أحداً من الأمريكيين لم يصب في الهجوم، لكن المحتجز الذي حددت هويته على أنه مصري الجنسية، واسمه إبراهيم سليمان، أصيب ونقل إلى المستشفى.

وقالت إنه “بعد التحقيقات الأولية مع المتهم سليمان، وهو من مواليد 1988، من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، عثر بمركبته على ورقة بخط يده تشير إلى تبنيه فكر (داعش) الإرهابي ومبايعته لهذا التنظيم” في إشارة إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” المتشدد.

ونشرت الوكالة صورة رجل ملتح. وقالت نقلاً عن البيان إن حزاماً ومواد يشتبه في أنها مواد متفجرة عثر عليها أيضاً، وهي “تنبئ عن تخطيطه لعمل إرهابي”.

وهذه هي المرة الثانية في ثلاثة شهور تعلن فيها الكويت اعتقالها أشخاصاً يشتبه بأنهم متشددون.

وفي يوليو تموز قالت الكويت إنها أحبطت ثلاثة هجمات خطط لها تنظيم “الدولة الإسلامية” من بينها محاولة تفجير مسجد للشيعة.

وفي يونيو حزيران 2015 تعرّضت الكويت لهجوم من متشددين هو الأكثر دموية منذ عقود عندما فجر انتحاري سعودي نفسه داخل مسجد مكتظ بالشيعة ما أسفر عن مقتل 27 شخصاً. وتبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” هذا الهجوم.