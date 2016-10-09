إصابة 4 من الشرطة الفرنسية إثر إلقاء زجاحات حارقة على سيارتهم بباريس





باريس- الأناضول- أصيب 4 رجال شرطة فرنسيين، اليوم السبت، جراء إلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) على سيارتهم في إحدى ضواحي العاصمة باريس، بحسب مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية.

ونقل مراسل “الأناضول” في باريس عن تلك المصادر قولها إن 10 أشخاص ألقوا اليوم قنابل مولوتوف على سيارة للشرطة في ضاحية فيري شاتيون بالعاصمة.

ووفق المصادر تسبب الهجوم بإصابة أربعة من رجال الشرطة بجروح مختلفة، اثنان منهم نقلا إلى المستشفى ويعانيان من حروق شديدة، دون الإشارة إلى طبيعة إصابة الاثنين الآخرين.

قناة “بي اف ام” المحلية ذكرت من جهتها أن الشرطة أطلقت عملية تفتيش واسعة النطاق في الضاحية المذكورة للعثور على المهاجمين، فيما وصف وزير الداخلية برنار كازانوف الهجوم في بيان له بـ “الخطير للغاية”.