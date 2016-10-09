﻿إعصار ماثيو يتسبب في مقتل المئات في هايتي

تحرك إعصار ماثيو باتجاه الشمال صوب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة امس السبت، مخلفا مئات القتلى وآلاف المشردين في هايتي.

وذكرت منظمة الإغاثة (كير) نقلا عن بيانات وزارة الداخلية أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 478، بينما ذكرت وسائل الإعلام العالمية أرقاما أعلى لعدد الوفيات.

وقالت محطة «متروبولي» الإذاعية، نقلا عن وكالة الحماية المدنية المحلية، إن 283 شخصا على الأقل ماتوا من جراء الإعصار في الإدارة الجنوبية، وهي إحدى الإدارات العشر في هايتي، الاكثر تضررا في هذا البلد.

وأعلن هولي فريو، الناشط بمنظمة (كير)، أمس الجمعة إن 80٪ من المنازل في مدينة جيرمي بهايتي تدمرت كليا أو جزئيا، وأضاف إنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، حيث أن عددا من المناطق النائية لا يزال معزولا إلى حد كبير عن باقي أنحاء هايتي.