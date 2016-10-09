﻿أحدث أنواع الطاقة: توليد الكهرباء من روث البقر

لندن ـ «القدس العربي»: قالت تقارير غربية إن هولندا تمكنت من ابتكار تكنولوجيا جديدة تمكنها من تحويل روث الأبقار إلى طاقة كهربائية، بما يوفر على البلاد مبالغ مالية ضخمة، وكميات كبيرة من الوقود التقليدي.

وحسب المصادر الإعلامية الغربية فسوف ينضم 200 مزارع إلى المشروع في مرحلته الأولى، على أن يتم الاستعانة بألف مزارع آخرين في غضون أربعة أعوام. ونقلت التقارير عن التلفزيون الهولندي قوله أن «فريزلاند كامبانيا» وهي أكبر شركة لتجميع منتجات الألبان في هولندا ستقوم بتأسيس شركة لمنح الدعم للمزارعين الراغبين في تركيب أجهزة التخمير التي تقوم بتحويل الفضلات إلى غاز حيوي.

وتعهد وزير الشؤون الاقتصادية هنك كامب بتخصيص مبلغ 150 مليون يورو للمشروع، وقام بتسليم أول جهاز من هذا النوع في مقاطعة «فريزلاند» شمال هولندا.

وتبذل دول العالم جهوداً كبيرة من أجل تطوير تكنولوجيات لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تحاول تطوير أعمال توليد الطاقة من مصادر مثل الشمس والرياح وغير ذلك.

يشار إلى أن الطاقة المتجددة هي المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أي التي لا تنفد، وهي تختلف جوهرياً عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم والغاز الطبيعي، أو الوقود النووي الّذي يستخدم في المفاعلات النووية. ولا تنشأ عن الطّاقة المتجددة عادةً مخلّفات كثاني أكسيد الكربون (CO2) أو غازات ضارة أو تعمل على زيادة الاحتباس الحراري كما يحدث عند احتراق الوقود الأحفوري أو المخلفات الذرية الضّارة النّاتجة عن المفاعلات النووية.

وتنتج الطاقة المتجددة من الرياح والمياه والشمس، كما يمكن إنتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر أو من طاقة حرارية أرضية وكذلك من المحاصيل الزراعية والأشجار المنتجة للزيوت.

وهناك بلدان عديدة وضعت خططاً لزيادة نسبة إنتاجها للطاقة المتجددة بحيث تغطي احتياجاتها من الطّاقة بنسبة 20٪ من استهلاكها عام 2020.