﻿خُمس سكان دولة الإمارات قلقون على أمنهم الالكتروني

لندن ـ «القدس العربي»: تبين أن أكثر من خُمس سكان دولة الإمارات يعانون من القلق حيال الأمن الالكتروني على الانترنت، لكن المفارقة أن أكثر من ضعف هؤلاء تعرضوا بالفعل لجرائم الكترونية وكانوا ضحية لعمليات إجرامية حدثت على الانترنت، وهو ما يعني أن أغلب المستخدمين لا يشعرون أصلاً بالتهديد الذي يواجههم على الانترنت.

وطرحت شركة «كاسبرسكي لاب» الروسية المتخصصة بالأمن المعلوماتي مؤشراً عالمياً هو الأول من نوعه ومصمم لقياس مستويات التهديدات الالكترونية الحالية التي تواجه مستخدمي الانترنت.

وتعاونت «كاسبرسكي لاب» مع شركة متخصصة لتنفيذ دراسات استقصائية على شبكة الانترنت على نطاق واسع وبصفة منتظمة في العديد من الدول، وذلك من أجل تقييم سلوك المستخدمين لشبكة الانترنت، والتعرف على مخاوفهم، ومعرفة المشاكل التي تواجههم وكيفية الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات المحتملة، من أجل التوصل الى المؤشر الذي يجمع بين ثلاثة مؤشرات رئيسية يتم قياسها كل ستة أشهر، وتوفر المعلومات اللازمة لرصد درجة المخاطر التي يتعرض لها المستخدم العادي لشبكة الانترنت.

ويظهر المؤشر المعني النسبة المئوية للأفراد الذين يعتقدون أنهم قد يكونوا مستهدفين من قبل أي هجوم إلكتروني، ويظهر درجة إدراك المستخدمين للخطر الذي يتعرضون له.

ويُظهر المؤشر الذي يتمتع بالحماية عدد المستخدمين الذين قاموا بتثبيت أحد الحلول الأمنية على الأجهزة التي يستخدمونها للدخول على شبكة الانترنت، ويعتبر هذا متوسط عدد جميع الأجهزة المستخدمة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتنقلة.

وقد تم تصميمه بناء على دراسة استقصائية مفصلة نفذت في شهر آب/أغسطس الماضي في 21 دولة في جميع أنحاء العالم.

ووفقا للبيانات فإن نسبة 21 ٪ فقط من المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتقدون حاليا أنهم مهددون بالتعرض لأي نوع من الهجمات على شبكة الانترنت. وفي الوقت ذاته فان ضعف عدد المستخدمين (نسبة 42 ٪) قد وقع بالفعل ضحية لمخططات مجرمي الانترنت، ومع هذا فإن نسبة 47 ٪ فقط من المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة قاموا بتثبيت حلول أمنية على جميع الأجهزة الخاصة بهم التي يستخدمونها للدخول إلى شبكة الانترنت.

كما يُظهر المؤشر أن العديد من المستخدمين اليوم يقللون من أهمية التهديدات الالكترونية حتى بعد تعرضهم لها، وهذا الموقف من جانبهم، يؤثر حتما على أمنهم على شبكة الانترنت.