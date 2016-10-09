﻿انتشال نيزك ضخم في الأرجنتين بعد 4 آلاف سنة من سقوطه

لندن ـ «القدس العربي»: تمكن العاملون في الأرجنتين من إخراج نيزك حديدي ضخم من قبره الذي يشكل حفرة ضخمة نتجت عن سقوطه على الأرض وأحدث هذه الحفرة الضخمة عندما سقط قبل أربعة آلاف عام.

وكانت مجموعة من جمعية هواة صيد النيازك قد اكتشفت هذا النيزك المعدني الضخم في العاشر من أيلول/سبتمبر الماضي وأطلق عليه اسم «جانسيدو» وهو ليس نيزكاً عادياً من حيث الحجم فهو يأتي في المرتبة الأولى في أضخم النيازك التي سقطت في المنطقة نفسها، حيث يزن حوالي 37 طنا بينما يزن الآخر 31 طنا ويسمى نيزك «إل شاكو» وعثر عليه في المنطقة نفسها في الأرجنتين التي تسمى كامبو ديل سييلو.

وأطلق اسم «جانسيدو» على هذا النيزك تكريما لسكان القرية الذين كانوا قد أشاروا إلى موقعه وساعدوا في اكتشافه.

وهو ليس الأضخم في العالم، حيث يصنف النيزك «هوبا ويست» بأنه الأكبر، وكان عُثر عليه في ناميبيا ويزن حوالي 60 طنا، وهو بذلك أضخم نيزك معروف في العالم، والنيازك التي عثر عليها في الأرجنتين تأتي في المرتبة الثانية من حيث الحجم.

وكشف الباحثون أن منطقة كامبو ديل سييلو في الأرجنتين التي تبعد حوالي 600 ميل شمال غرب العاصمة الأرجنتينية «بوينس أيريس» تعرضت لسقوط نيازك ضخمة حديدية التركيب وتناثرت عبر مساحات واسعة في المنطقة قبل حوالي أربعة آلاف سنة، ونتجت عنها حوالي 26 فوهة نيزكية وتم العثور على حوالي 100 طن من النيازك المختلفة في الحجم في هذه الحفر.

واضطرت السلطات لاستخدام رافعات ضخمة لسحب النيزك من قبره بعد أن تعذر رفعه بالوسائل البدائية نظرا لأنه كان مغمورا بالماء.

وليس معروفاً بالتحديد كم وزن النيزك إل شاكو، ويتراوح ما بين 32 طنا في حده الأدنى والأعلى 37 طنا كما هو متوقع، وإذا ما تم التأكد من وزنه الذي يكون أقل من 37 طنا بعد إزالة اللواصق من الأحجار الأخرى والأتربة من عليه، سيكون جانسيدو ثاني أضخم نيزك في العالم.