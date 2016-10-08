﻿بايرن ميونيخ يشارك في مهرجان «أكتوبرفست» بعد أسبوع مخيب للآمال!

ميونيخ ـ «القدس العربي»: ربما كان التخلص من المشاعر السلبية أبرز ما يشغل بعض لاعبي بايرن ميونيخ الألماني عندما شارك الفريق كعادته في مهرجان «أكتوبرفست» الشهير بألمانيا، الأحد الماضي، بعد أسبوع مخيب لآمال الفريق البافاري محليا وأوروبيا.

فقد خسر البايرن أمام أتلتيكو مدريد الاسباني صفر/1 في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ثم سقط في فخ التعادل أمام كولون 1/1 ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا). وشكلت تلك النتائج كبوة للفريق الذي حقق ثمانية انتصارات متتالية في كل المسابقات في بداية مشواره بالموسم تحت قيادة مدربه الجديد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وبدا بايرن ميونيخ مفتقدا للحلول أمام منافسيه العنيدين في المباراتين الماضيتين، لكن سوء الحظ لعب دورا أيضا خلال المباراة أمام كولون حيث حرمه القائم والعارضة من ثلاثة أهداف. وقبل فترة توقف الدوري بسبب المنافسات الدولية، يتصدر بايرن ميونيخ البوندسليغا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب منافسيه هيرتا برلين وأربع نقاط أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الذي خسر مباراته في المرحلة السادسة أمام باير ليفركوزن صفر/2. لكن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ شدد على أن الفريق سيكون بحاجة إلى بذل 100 بالمئة من جهده في كل مباراة، وأن تراجع هذه النسبة إلى 95 بالمئة لن يكون جيدا، خاصة أمام الفرق التي تظهر صلابة كبيرة في الدفاع. وأوضح أن فريقه لم يغير إيقاع اللعب سوى مرات قليلة للغاية في المباراة أمام كولون، وهو ما صعب مهمته بشكل كبير، وأضاف: «هذا الأسبوع، خسرنا أمام أتلتيكو وحصدنا نقطة واحدة من مباراة كولون. بالتأكيد كنت بحاجة إلى يوم واحد على الأقل لتتحسن حالتي المزاجية». أما المهاجم توماس مولر فقد تحدث عن «الإحباط»، حيث لا يزال بايرن ميونيخ يحاول صنع التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي. ونفى أنشيلوتي أن يكون السبب في التعادل هو سياسة المداورة التي اتبعها بإجراء سبعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة أتلتيكو مدريد. وأكد أنشيلوتي بقوله: «بعض اللاعبين كانوا مجهدين للغاية بعد مباراة الأربعاء (أمام أتلتيكو). والمداورة كانت جيدة وطبيعية.. نشعر بخيبة أمل ولكن لا داعي للقلق. يفترض ألا ننسى أننا قدمنا بداية جيدة حقا في الموسم.. سنتقدم إلى الأمام بعد فترة المنافسات الدولية».