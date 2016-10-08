﻿محمد عساف يحيي حفلا خيريا في ألمانيا من أجل مدارس فلسطين

برلين ـ «القدس العربي»: أحيا الفنان الفلسطيني محمد عساف حفلا في مدينة دوسلدورف الألمانية، وذلك من أجل دعم القطاع التعليمي في فلسطين، حيث تكللت الجهود بدعم مدرسة في مدينة دورا في محافظة الخليل، كما تم التبرع لبناء مستوصف في إحدى القرى المهمشة. وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية جامعة القدس، التي عبر رئيسها ا.د عماد أبو كشك لـ «القدس العربي» عن سعادته من إقبال الجماهير العربية على هذا الحفل الخيري، وذلك نصرة لفلسطين وفي التواجد الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. وقال أن هذه الفعالية تأتي ضمن نهج جديد إتبعته الجامعة الموجودة في مدينة القدس في التواصل مع الجاليات الفلسطينية والعربية في المهجر من أجل دعم أكبر للقطاع التعليمي في فلسطين، ولا سيما مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية والتي تواجه مخططات إسرائيلية كبرى من أجل تهويدها وطمس الوجود الفلسطيني فيها.

إلى ذلك قال محمد أبو الهيجا من الجالية الفلسطينية في فوبرتال أن هذا التعاون مع جامعة القدس يأتي ضمن منهجية تتبعها إدارة الجالية من أجل التواصل مع الساسة الألمان وصناع القرار للحصول على دعم ألماني أكبر يصب لصالح زيادة المشاريع في فلسطين. كما أكد جمال محمود رئيس الجالية الفلسطينية في فوبرتال أن الإقبال الكثيف والرغبة في التبرع لصالح فلسطين يؤكدان أن فلسطين باقية في قلوب جميع الفلسطينيين والعرب في المهجر.

النجم الفلسطيني محمد عساف عبر لـ «القدس العربي» عن سعادته الكبيرة في الالتقاء مع جماهيره في ألمانيا، وأكد أن جزءا كبيرا من ريع الحفلة يذهب إلى دعم المدارس والقطاع الصحي في فلسطين، وهو ما يعتبره أيضا رسالة راقية لأي فنان، وقال: «أعتبر هذا من واجبي، خاصة كوني أحمل لقب سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، لذلك أنا دائما أحاول ايصال الصوت الفلسطيني والعربي في أي مكان، وان أقدمه بالطريقة اللائقة، أريد من العالم أن يفهم معنى فلسطيني، وأحاول دائما أن أقدم شعبي وصورته الثقافية على أفضل صورة».

وتابع الفنان عساف «أجمل أيامي عندما أكون في فلسطين بالرغم من الاحتلال والمشاكل الموجودة في وطننا إلا أنني أشعر بالسعادة مجرد كوني هناك، ومحبة الناس لي تعطيني دفعة من أجل النجاح والإبداع».

وشاركت عدة فرق دبكة في هذا الحفل، كما شهد تواجدا كبيرا من الجاليات العربية التي رغبت في دعم إخوانهم في فلسطين.