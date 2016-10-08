﻿ترامب في قلب فضيحة بشأن سلوكه مع النساء قبل مناظرة حاسمة مع كلينتون

واشنطن- (أ ف ب) – يواجه المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب فضيحة مدوية تسببت له بانتقادات أكثر من أي وقت مضى فيما يجد نفسه معزولا وسط حزبه الجمهوري بعد نشر شريط فيديو يروي فيه كيفية تحرشه بالنساء.

وتسود اضطرابات قوية حملة المرشح الجمهوري عشية مناظرته الثانية الحاسمة أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وخصوصا ان اعتذارات ترامب السبت عن الكلام الذي صدر عنه عام 2005 لم تؤد إلى تهدئة الاوضاع رغم تكرارها مرتين.

واندلعت الفضيحة الجمعة مع نشر صحيفة «واشنطن بوست» فيديو يعود إلى العام 2005 حين كان ترامب رجل أعمال ونجما تلفزيونيا عمره 59 عاما، يروي فيها بكلام مهين اسلوبه في التحرش بالنساء اللواتي يشتهيهن، ولو بدون موافقتهن.

ويقول ترامب لمقدم برامج في التسجيل الذي تم بدون علمهما داخل حافلة «حين تكون نجما، يدعنك تفعلها. يمكنك القيام بأي شيء» ويضيف «تمسكنهن» بعضوهن، مستخدما كلمة بذيئة.

ومضى ترامب يقول أنه لا يسعه الامتناع عن تقبيل النساء الجميلات.

وكان لنشر الفيديو وقع قنبلة في الحملة الانتخابية، حيث أثار ذهول حلفاء ترامب الجمهوريين. وازاء حجم الصدمة، اضطر المرشح إلى نشر اعتذارات في بيان، ثم في رسالة فيديو تم بثها في منتصف الليل.

وقال في الفيديو «الذين يعرفونني يعرفون أن هذا الكلام لا يعكس من أنا. وسبق أن قلت: أخطأت وإنني أعتذر».

لكنه بقي على خطه الهجومي، فجدد اتهاماته لزوج منافسته الرئيس الأسبق بيل كلينتون بـ»اساءة معاملة نساء» في تسعينات القرن الماضي، وحمل على هيلاري كلينتون التي اتهمها بـ»مضايقة ضحاياه ومهاجمتهن واهانتهن وتخويفهن».

وختم «سنتحدث في ذلك خلال الأيام المقبلة. أراكم في المناظرة».

وتنذر هذه القضية الجديدة بمناظرة صاخبة مساء الاحد وخصوصا ان الملياردير الأمريكي اعتبر خاسرا في المناظرة الاولى مع منافسته الديمقراطية.

وسبق أن شهد الملياردير أسابيع مجحفة في سياق حملته، ولا سيما في آب/أغسطس، غير أنه تمكن في كل مرة من تخطي هفواته وأخطائه.

لكن الفرق هذه المرة أن هذه التسريبات ترد قبل شهر فقط من موعد الانتخابات، في وقت باشر الأميركيون الإدلاء بأصواتهم في عمليات الانتخاب المبكرة.

وسارع بعض مؤيدي ترامب إلى التبرير بأن هذا الكلام يعود إلى 11 عاما ولا ينقض المزايا الأخرى التي يتمتع بها رجل الأعمال.

غير أن الذعر عم صفوف الحزب الجمهوري، خشية التعرض لهزيمة نكراء في تشرين الثاني/نوفمبر حيث سيتم تجديد الكونغرس أيضا.

وأعرب كبار قادة الحزب الواحد تلو الآخر عن اشمئزازهم وغضبهم ورفضهم لما ورد في التسجيل وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب بول راين الذي سارع إلى سحب دعوة كان وجهها إلى ترامب للمشاركة في تجمع السبت في معقل راين الانتخابي في ويكسونسن.

وقال رئيس مجلس النواب «لقد شعرت بالاشمئزاز لما سمعته اليوم. يجب الدفاع عن النساء وابداء الاعجاب بهن وليس معاملتهن كسلع».

من جهته اعتبر المرشح السابق للانتخابات التمهيدية للجمهوريين ماركو روبيو انها تصريحات «سوقية وكريهة ويستحيل تبريرها».

كما ندد المرشح الجمهوري للرئاسة عام 2012 ميت رومني باقوال ترامب «الشنيعة التي تعتبر مذلة لنسائنا وفتياتنا وتنسف صورة اميركا في العالم».

وأعلن عدد من النواب من بينهم نواب ولاية يوتاه المحافظة، انهم لن يصوتوا لترامب، من دون تقديم دعمهم للمرشحة الديمقراطية.

غير ان بعض الشخصيات الجمهورية القليلة مضت إلى حد الدعوة إلى سحب المرشح من السباق، وهو احتمال غير واقعي.

وكان من المفترض ان يغتنم ترامب المناظرة المقبلة التي تجري في سانت لويس بولاية ميزوري، ليلمع صورته لدى الشباب والاقليات والناخبات ويثبت لهم أنه ليس الشخص المعادي للأجانب والمسيء للنساء الذي يصوره الديمقراطيون.

وكتبت هيلاري على تويتر «النساء لديهن القدرة على وقف ترامب»، مرفقة تغريدتها بفيديو جديد يتضمن مقتطفات من تصريحات ترامب المسيئة للنساء.

وطغت هذه الفضيحة بفداحتها على تسريب موقع ويكيليكس الجمعة وثائق لمقربين من هيلاري كلينتون ولا سيما مقاطع خطاب ألقته المرشحة أمام مصارف اعمال.

ونسبت أوساط كلينتون التسريبات إلى موسكو، في اليوم الذي اتهمت فيه واشنطن علنا روسيا بالتدخل في سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال عمليات قرصنة.

وقال الخبير السياسي في جامعة فرجينيا لاري ساباتو ان شريط الفيديو هذا «طعنة سكين في قلب ترامب، ومن المؤكد ان السؤال سيطرح عليه في المناظرة».

وتابع الخبير ان «ترامب لن يخسر أي صوت من قاعدته الانتخابية، هم لا يكترثون، لكنه لن يتمكن من توسيع قاعدة دعمه».

وتابع نحو 84 مليون شخص المناظرة الأولى في 26 أيلول/سبتمبر والتي نجحت فيها هيلاري كلينتون في الظهور بمظهر يليق بالرئاسة، تاركة دونالد ترامب يكشف نواحي شخصيته التي تثير أكبر قدر من القلق برأي الناخبين المعتدلين، ولا سيما نزقه وسلوكه الانفعالي وقلة معرفته بالملفات.

ولم يعد هناك حاليا سوى 4٪ من الناخبين المترددين، بحسب استطلاعين لـ» كوينيبياك» و»سي بي إس»، فيما استعادت كلينتون التقدم الذي خسرته لفترة وجيزة في أيلول/سبتمبر، بحيث باتت تحظى بنحو 44٪ من نوايا الأصوات مقابل 41٪ لمنافسها.

وقال لاري ساباتو ان «الانتخابات تستقر، ولم يبق هناك كثير من الناخبين المترددين».