﻿الدفاع الروسية تعلن عن استهداف تنظيم «الدولة» احدى مروحياتها في ريف حماه في سوريا

موسكو – (د ب ا) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس السبت ان مسلحي تنظيم «الدولة» استهدفوا مروحية روسية تنقل مساعدات إنسانية في ريف مدينة حماه السورية، بحسب قناة» روسيا اليوم «.

وقال المركز الروسي لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع السوري «حميميم» ان مسلحي تنظيم «الدولة» اطلقوا النار على مروحية روسية من طراز إم آى – 8 في سوريا، ولكن لم يصب أي فرد من العسكريين على متنها.