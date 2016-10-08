﻿سقوط صاروخ اطلق من اليمن في منطقة غير مأهولة في السعودية

الرياض- (أ ف ب) – سقط صاروخ اطلق من اليمن في جنوب غرب السعودية في منطقة غير مأهولة دون التسبب باضرار أو اصابات وفق ما أعلنت السبت قيادة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لمحاربة المتمردين الحوثيين وحلفائهم.

وقال التحالف في بيان ان «الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً الساعة 21:30 (الجمعة) من جنوب صعدة باتجاه مدينة خميس مشيط».

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ان «أنظمة الدفاع الجوي تابعت مسار الصاروخ منذ انطلاقه حتى سقوطه في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان، دون أن يسبب أي أضرار».

وأضاف ان القوات الجوية السعودية قصفت على الفور موقع انطلاق الصاروخ في اليمن.

وكانت خميس مشيط القاعدة الخلفية للطائرات الحربية التي شنت الغارات على الحوثيين وحلفائهم انصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتنشر السعودية بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ لاعتراض الصواريخ البالستية التي تطلق من وقت لآخر من اليمن منذ بداية تدخلها ضد الحوثيين في اذار/مارس 2015. واسفر النزاع في اليمن منذ ذلك الحين وفق الأمم المتحدة عن أكثر من 6700 قتيل.

ويدعم التحالف الذي تقوده السعودية حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا. وتدخل التحالف بعد ان سيطر الحوثيون على مساحات كبيرة من اليمن بينها العاصمة صنعاء.