أكثر من 140 قتيلاً في الغارات الجوية على مجلس العزاء في صنعاء

نيويورك-أ ف ب- قتل أكثر من 140 شخصاً، وأصيب ما لا يقل عن 525 آخرين بجروح السبت بغارات جوية نسبت للتحالف العربي الذي تقوده السعودية على مجلس عزاء في العاصمة اليمنية، بحسب ما قال مسؤول في الأمم المتحدة.

وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة في اليمن جايمي ماكغولدريك إن “المجتمع الإنساني مصدوم ومروع بالغارات الجوية التي شنت اليوم واستهدفت قاعة عامة حيث كان يشارك آلاف الأشخاص بمراسم عزاء”، موضحاً أن مصدر الحصيلة هو “المعلومات الأولية من العاملين في مجال الصحة”.