مقتل شرطيين وإصابة ثالث بالرصاص في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

لوس انجليس- أ ف ب- قتل شرطيان من شرطة بالم سبرينغز السبت وأصيب ثالث بجروح خلال عملية تدخل محلية، بحسب ما أعلنت شرطة هذه المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال قائد الشرطة براين رييس للصحافيين إن إطلاق النار وقع عندما تدخل شرطيان في أحد المنازل بطلب من امرأة كانت تشتكي من ضوضاء يصدرها ابنها البالغ.

وأضاف رييس “رفض الرجل فتح الباب، وهدد بإطلاق النار على الشرطيين عبر الأبواب المغلقة”.

وبعد عشر دقائق من وصولهم، طلب رجال الشرطة تعزيزات وأشاروا إلى أن الرجل نفذ تهديده.

وتابع قائد الشرطة أن الأمر “يتعلق بمشاكل محلية بسيطة و(مطلق النار) اختار فتح النار”.

أصيب ثلاثة شرطيين في إطلاق النار ونقلوا إلى المستشفى حيث توفي اثنان منهم.ولا يزال مطلق النار المشتبه به طليقا، وقد يكون “ما زال في المنزل” حيث وقعت الحادثة.

وتقع بالم سبرينغز في جنوب كاليفورنيا على بعد نحو 160 كيلومترا إلى شرق لوس انجليس.