الحزب الحاكم يتصدر النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية في جورجيا

تبيليسي- أ ف ب- تصدر حزب “الحلم الجورجي” الحاكم نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت السبت في الجمهورية السوفياتية السابقة، بحسب نتائج جزئية نشرتها لجنة الانتخابات المركزية الأحد.

وبعد فرز 54 في المئة من الدوائر الانتخابية، حصل “الحلم الجورجي” على 50,44 في المئة من الأصوات، متقدما على “الحركة الوطنية الموحدة” التي حلت في ثانية بـ26,67 في المئة.

وتنافس 19 حزبا وست مجموعات و816 مرشحا على اصوات 3،5 ملايين ناخب للفوز ب150 مقعدا في البرلمان.

ولن تعرف النتيجة النهائية للانتخابات إلا أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، بسبب تعقيدات النظام الانتخابي الجورجي.