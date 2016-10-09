مقتل القائد السابق للمتمردين في مالي بانفجار لغم

باماكو- أ ف ب- قتل القائد السابق للتمرد الإسلامي في شمال مالي السبت بانفجار لغم في كيدال بشمال البلاد، بحسب ما أعلنت مصادر عسكرية ومتمردون سابقون.

وأصيبت سيارة الشيخ آغ أوسا “بلغم وقتل على الفور” بعد مغادرته مكتب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، بحسب ما أفاد مصدر عسكري أفريقي.

وأضاف المصدر آغ أوسا “كان يحضر اجتماعا، وبعد ذلك كان متوجها إلى المنزل فقتل من طريق الخطأ”.

وأكدت تنسيقية حركات ازواد (التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق) التي تسيطر على كيدال مقتل آغ أوسا، داعية إلى تحقيق مستقل.

وقال العضو في التنسيقية محمد آغ أوسيني لوكالة فرانس برس إن “من بين الفرضيات، فرضية وقوع هجوم وتفجير سيارة”.

وأكد مسؤول في كيدال مقتل آغ أوسا بانفجار لغم.