مقتل سبعة عسكريين أفغان إثر سقوط مروحية تابعة للجيش

كابول- د ب أ- ذكر مسؤول محلي أن سبعة أشخاص قتلوا صباح الاحد بعد سقوط مروحية تابعة للجيش الافغاني في إقليم بغلان شمال البلاد.

وقال محمد ظريف ظريف، عضو مجلس اقليم بغلان لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) “كانت المروحية تنقل إمدادات إلى موقع عسكري في بلدة “تابا-اي-كورجان” بمنطقة بول اي خمري، عاصمة الاقليم.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الحادث، واضافت أن المروحية كانت متجهة إلى موقع عسكري تحاصره الحركة.

وفي الوقت نفسه، لم تذكر وزارة الدفاع الافغانية اسم طالبان في بيانها بشأن الحادث، قائلة إن المروحية “احترقت” بسبب مشاكل تقنية وتحطمت مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها.

وبلغت حصيلة القتلى أربعة من أعضاء سلاح الجو الافغاني، وثلاثة من الجنود الافغان.

وعلى صعيد آخر، دخل القتال بين طالبان والقوات الافغانية في مدينة قندوز، عاصمة الاقليم الاكثر اضطرابا في شمال أفغانستان يومه السابع، بدون تحقيق أي تقدم في أي من الجانبين، بينما استمر السكان في الفرار من المدينة.

وكان هجوم طالبان على مدينة قندوز قد بدأ الاحد الماضي، بعد عام من سيطرة الجماعة المسلحة على المدينة المهمة استراتيجيا لمدة أسبوعين قبل أن يتم طرد عناصر الجماعة من قبل القوات الافغانية.