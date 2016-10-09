الجيش التركي: مقتل 31 من مقاتلي تنظيم الدولة في شمال سوريا

أنقرة- رويترز- قال الجيش التركي الأحد إن 31 من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في اشتباكات وضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شمال سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما يعد تصعيدا للعنف في المنطقة.

وأضاف الجيش في بيان أن 14 من المتشددين قتلوا بينما كانوا يحاولون دخول قريتي أخترين وتركمان بارح الخاضعتين لسيطرة مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا.

وذكر البيان أن المتشددين السبعة عشر الآخرين قتلوا في ضربات جوية شنتها طائرات التحالف قي نفس المناطق.