الشرطة الألمانية تواصل البحث عن سوري بعد العثور على آثار مواد متفجرة في مسكنه

شمنيتس- د ب أ- تواصل الشرطة الألمانية البحث عن سوري مشتبه فيه بعد العثور على آثار مواد متفجرة في شقته بمدينة شمنيتس بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة دريسدن بالولاية صباح الأحد: “ليس هناك جديد في التحقيقات حاليا”.

وبحسب المحققين، تثور الشبهات حول تخطيط سوري (22 عاما) لتنفيذ تفجير.

ولم يتضح إذا ما كان هذا الشخص يحمل معه حاليا مواد متفجرة أو سلاحا.

يذكر أن الشرطة عثرت السبت على مئات الجرامات من المواد شديدة الانفجار في شقة المشتبه فيه.

وتم توقيف ثلاثة أشخاص من معارف الشاب السوري بمدينة شمنيتس بصفتهم متواطئين محتملين.