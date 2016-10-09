غارة لـ”التحالف” تدمر أكبر مواقع تنظيم الدولة لصناعة المتفجرات شمالي العراق

نينوى- الأناضول- دمرت غارة جوية شنتها طائرات “التحالف الدولي”، الأحد، أكبر مواقع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، لصناعة المتفجرات وتفخيخ السيارات، في مدينة الموصل، شمالي العراق.

وأفاد مصدر أمني عراقي لمراسل الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، بأن “طائرات التحالف قصفت أكبر مواقع (داعش) لصناعة العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة وتفخيخ السيارات، في حي (التأميم) بمدينة الموصل، ما أدى لتدميره بشكل كامل ومقتل نحو 21 مسلحا كانوا يتواجدون بداخله”.

وذكر المصدر، أن القصف أعقبه سلسلة انفجارات كبيرة سمع دويها في أنحاء الموصل، فيما استمر تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب لعدة ساعات.

ولفت أن التنظيم أجبر فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف على التوجه إلى موقع الحدث لإخماد الحريق ونقل المصابين، مشيرا أن عناصر “داعش” أغلقوا جميع الشوارع والطرقات المؤدية إلى “حي التأميم”.

وكثّف طيران التحالف الدولي، مؤخرا، من غاراته الجوية على مواقع تنظيم “داعش” في الموصل، ضمن خطة تهدف لتدمير قدراته القتالية قبيل انطلاق عملية عسكرية لتحرير المدينة.

وبدأت الحكومة العراقية في مايو/ أيار الماضي، بالدفع بحشود عسكرية قرب الموصل التي يسيطر عليها “داعش” منذ يونيو/ حزيران 2014، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم، وتقول إنها ستستعيد المدينة قبل حلول نهاية العام الحالي.