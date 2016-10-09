الرئاسة اليمنية تعلن مقتل عدد من أنصارها في قصف صالة عزاء في صنعاء

صنعاء- د ب أ- أعلنت الرئاسة اليمنية، الأحد، إن عددا من أنصارها وأتباعها قتلوا في القصف الذي استهدف صالة عزاء في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للحكومة في عدن، جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعثها الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، إلى الرئيس عبدربه منصور هادي.

وجاء في برقية العزاء “ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد عدد من أتباع وأنصار الشرعية في حادثة الصالة الكبرى في صنعاء، ونحن نترحم على أرواحهم لنعزي أنفسنا ونعزي أسر وأقارب الضحايا فردا فردا”.

وتضمنت البرقية أيضا “نعزي الرئيس عبدربه منصور هادي على فقدان كوكبة من أتباع الشرعية والمؤتمر في تلك الحادثة”.

وتقصد الرئاسة اليمنية بالمؤتمر، حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وفيه عدد من القيادات المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي.

واستهدف قصف عنيف السبت مراسم عزاء في الصالة الكبرى في حي الخمسين جنوبي صنعاء، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قيادات سياسية معروفة.