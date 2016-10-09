المرصد السوري: تنظيم “جند الأقصى” يبايع جبهة “فتح الشام”

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن تنظيم “جند الأقصى” في سوريا أعلن “بيعته” لجبهة فتح الشام.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه الأحد إن ذلك جاء بعد أقل من أربعة أيام على اندلاع الاشتباكات بين تنظيم “جند الأقصى” وحركة أحرار الشام الإسلامية.

وحسب المرصد، قال جند الأقصى إن بيعته جاءت “حرصاً منه على حقن دماء المسلمين وتجاوزاً للاقتتال الداخلي الحاصل مع أحرار الشام، والذي لا يستفيد منه إلا النظام وحلفاؤه”.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إن مفاوضات غير معلنة جرت بين تنظيم جند الأقصى وجبهة فتح الشام، حاول فيها الأخير إقناع جند الأقصى بحل نفسه، والانضمام بعناصره وعتاده إلى صفوف جبهة فتح الشام.

وأكدت المصادر أن جبهة فتح الشام سعت إلى هذا الخيار، بعد فشل المساعي الأولية لوقف الاقتتال الدائر بين حركة أحرار الشام الإسلامية وتنظيم جند الأقصى منذ ليل السادس من تشرين أول/ أكتوبر الجاري واستمرار التوتر بين الجانبين، وتطوره إلى اشتباكات عنيفة جرت بينهما، قتل وجرح فيها العشرات من عناصر الجانبين.