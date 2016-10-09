الشرطة الإسرائيلية تحظر نشر تفاصيل هجوم القدس

القدس - الأناضول – أمرت الشرطة الإسرائيلية، بحظر نشر تفاصيل الهجوم الذي وقع مدينة القدس الأحد.

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية:” صدر أمر بالحظر، على تفاصيل عملية القدس التي أدت إلى إصابة عدد من الإسرائيليين”.

وأضاف البيان:” كما يشمل الحظر نشر صور عن العملية”.

واستشهد مسلح فلسطيني ظهر اليوم، وسط مدينة القدس، بعد تنفيذه هجوماً استهدف مستوطنين في منطقة التلة الفرنسية، مما أدى إلى إصابة عدة إسرائيليين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان سابق، إن الهجوم أدى إلى إصابة عنصرين من أفراد الشرطة، أحدهما بجروح خطيرة، وامرأتان إحداهما أيضا بجروح خطيرة.

من جانبها، قالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، إن عدد الجرحى في الحادث، بلغ ثمانية.

وأوضحت أن الحادث وقع حين أطلق فلسطيني النار، على إسرائيليين، قبل أن تتم ملاحقته من قبل الشرطة، وقتله.