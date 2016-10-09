مصرع 7 أشخاص في تحطم مروحية عسكرية شمالي أفغانستان

مزار شريف - الأناضول – أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الأحد، مصرع 7 أشخاص جراء تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأفغاني من طراز “مي – 17″، في ولاية “بغلان” شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، دولت وزيري، إن مروحيتين توجّهتها نحو مخفر عسكري بمنطقة “كوغان تبه” في بغلان، إلا أن إحداهما سقطت بسبب عطل تقني.

وأوضح وزيري أن المروحية سقطت بعد نشوب حريق فيها، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، بينهم 3 جنود، مؤكّداً أن المنطقة ليست خاضعة لسيطرة المنظمات الإرهابية.

من جهته، أفاد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن مقاتلي الحركة هم الذين استهدفوا المروحية المذكورة وتمكنوا من إسقاطها في تلك المنطقة.

ومنذ 15 عاماً، تقوم قوات التحالف الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، بشن ضربات جوية في أفغانستان بغية مواجهة مسلحي حركة طالبان، الذين يقاتلون حكومة كابول المدعومة من الغرب.