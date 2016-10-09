نيجيرفان البارزاني: تأثير إيجابي لتحرير الموصل على اقتصاد كردستان العراق

اربيل- د ب أ – أكد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني الأحد، أن تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) سيكون له تأثير ايجابي على اقتصاد الإقليم.

وقال البارزاني ، في كلمة ألقاها اليوم في مؤتمر /تعزيز اقتصاد إقليم كردستان/ :”يمكن أن يكون للقطاع الخاص دور مهم في تطوير اقتصاد اقليم كردستان، ونقدم تسهيلات كبيرة للاستثمارات الاجنبية الخاصة في الإقليم لتوفير المزيد من فرص العمل”.

وأضاف أن “إقليم كردستان نموذج حي للدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد مع الظروف الاقتصادية الحالية” ، موضحاً أنه على الرغم من قطع موازنة الإقليم والحرب ضد التنظيم ودخول أعداد كبيرة من النازحين وانخفاض اسعار النفط لا يزال القطاع الخاص يساهم في توفير معيشة آلاف العائلات.

وقال “لا ننكر وجود اخطاء لكن هذه الازمة الاقتصادية فرصة جيدة لإجراء الاصلاحات، ونؤكد أننا سنتجاوز هذه الأزمة وأن هناك مستقبلاً زاهراً في انتظار إقليم كردستان” ، داعياً القطاع الخاص الى التوجه لمجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

وأكد أن” اقليم كردستان شهد منذ عام 2004 والى حصول الازمة الاقتصادية ازدهاراً كبيراً حيث انخفضت نسبة البطالة من 4ر10 بالمئة الى 2ر5 بالمئة” ، لافتاً الى أن نسبة الايرادات المتحصلة من قطاعات الصناعة والسياحة والاسكان تبلغ 47 مليار دولار.

وبشأن العلاقات بين بغداد وأربيل قال “بعد زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الى بغداد، نأمل وجود فرصة لحل جميع المشاكل” ، مبيناً أنه يجب أن يعلم الأخوة في بغداد أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

وحول معركة استعادة الموصل المرتقبة، قال “سيكون لتحرير الموصل تأثير ايجابي كبير على اقتصاد اقليم كردستان”، موضحاً أن “تحرير الموصل مسألة سياسية، ولن تنحل جميع المشاكل بمجرد اخراج داعش منها، فمن الضروري وجود اتفاقية سياسية مسبقة بين مكونات محافظة نينوى لمرحلة ما بعد التحرير”.