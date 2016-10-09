الحوثيون يحتجون على قصف صالة عزاء قرب مقر الأمم المتحدة بصنعاء

صنعاء - د ب أ – نظمت جماعة أنصار الله الحوثية، الأحد، تظاهرة حاشدة قرب مقر الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجاً على قصف صالة عزاء.

واتهم المتظاهرون التحالف العربي بقصف صالة عزاء في العاصمة صنعاء ، مطالبين الأمم المتحدة بالتحقيق في تلك الجريمة، حسب قولهم.

ودعا بيان صادر عن منظمي التظاهرة، الأمم المتحدة إلى إدانة “المجزرة” والاضطلاع بمسؤولياتها، وتشكيل لجنة دولية محايدة بشكل عاجل للتحقيق في الحادثة والجرائم التي ترتكب ضد المدنيين في اليمن.

ودعا البيان أيضاً الجهات الأمنية في صنعاء إلى اليقظة والضرب بيد من حديد لمن يكدرون صفو الأمن ويقدمون إحداثيات للتحالف بضرب منشآت مدنية .

وطالب البيان اليمنيين بمساندة المجلس السياسي الأعلى(مشكل من قبل الحوثيين وصالح) ومباركة الخطوات التي يقوم بها بهدف التخفيف والحد من معاناة المواطنين، والتسريع بصرف رواتب الموظفين رغم الحصار الذي تعاني منه البلاد، حسب البيان.

ودعا البيان جميع اليمنيين إلى رفد جبهات القتال بالرجال والأموال والانتصار لإرادة الشعب، مؤكداً على ضرورة الصمود والاصطفاف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية والتحرك في هبة وطنية لمواجهة ما وصفه ” العدوان” بمختلف الخيارات.

يشار إلى أن المئات سقطوا يوم أمس بين قتلى وجرحى في قصف استهدف صالة عزاء في حي الخمسين جنوبي صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والقوات الموالية لهم منذ أيلول/ سبتمبر من عام 2014.