النجم العالمي روبرت دي نيرو مهاجما دونالد ترامب: كلب وخنزير وغبي

لندن ـ تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم العالمى روبرت دي نيرو، يهاجم فيه المرشح الرئاسي المحتمل دونالد ترامب، واصفا إياه بـ “خنزير وكلب وغبي” وذلك بعد أن وجه الأخير هجوم شرسًا على السيدات الأمريكيات في أحد البرامج التليفزيونية منذ 11 عاماً.

وبحسب الفيديو المتداول قال دى نيرو إن ترامب يثير غضبه و هو شخص مخادع وغير موضوعي.

وأضاف دى نيرو قائلاً: “أتمنى أن أوجه له لكمة خاصة بعد أن أعلن من قبل أنه يتمنى أن يوجه لكمة إلى السيدات الأمريكيات”.