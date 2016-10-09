كاظم الساهر: كنا ننادي بتحرير فلسطين والآن ننادي بتحرير الوطن العربي

بيروت ـ قال الفنان العراقي كاظم الساهر إنّ الشعب الفلسطيني كان أول المهجّرين، والآن تهجّرت كل الشعوب، مضيفاً “كنا ننادي بتحرير فلسطين، الآن ننادي بتحرير الوطن العربي”.

واسترجع الساهر ذكريات جمعته بوالدته قائلاً: ” أمي (الله يرحمها) لا تقرأ ولا تكتب، وهي أول من تعلمنا منها أنا وإخواني البساطة”، وتابع “الله على طيبة أمي رحمها الله، فقد كانت أول جمهوري وأول المشجعين والداعمين لي”، في تصريحات لمجلة “سيدتي”.

وقال كاظم الساهر “أولادي هم قطعة من قلبي وروحي. وسام أصبح عمره 35 عاماً وعمر 28، وإلى الآن وسام رغم كبره هو بالنسبة إليّ كأن عمره 3 سنوات”.

أمّا عن حفيدتيه، فاعتبر القيصر أن معزّة الأحفاد تأتي من معزّة الأولاد.

كما اعتبر كاظم الساهر شقيقه حسين قدوته في الحياة من خلال عزيمته وإصراره وصبره، فقال “أخي الدكتور حسين ظلّ مصراً على تحصيل شهادة الدكتوراه، وبالفعل حصل عليها هذه السنة، وهو أكبر مني بـ 7 سنوات.. عندما أجلس معه أجده موسوعة ثقافية وعلمية”.