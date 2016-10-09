شاب يمني يغتصب طفلين ويوثّق الجريمة بالفيديو

صنعاء ـ ألقت الشرطة اليمنية بمديرية التحتيا في محافظة الحديدة القبض عن شاب اغتصب طفلين لا تتجاوز أعمارهما العشر سنوات، ووثق الجريمتين البشعتين على الذاكرة الداخلية لهاتفه المحمول.

وفي التفاصيل، قام الجاني بتصوير الطفلين بجواله وهو يرتكب جريمته، وحرص على حفظ تلك المقاطع، لتهديد الطفلين بها والضغط عليهما لمنعهما من الإبلاغ، أو في حال أراد ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

وقالت مديرة عام مكتب وزارة حقوق الانسان بمحافظة الحديدة آمال علي معجم إنه تم القبض على الشاب وإيداعه إدارة أمن المديرية وحجزه والتحقيق معه منذ أسبوع على الأقل وقد طالبت أسرة الطفلين بسرعة إحالة الجاني للنيابة.

من جهته قال العقيد حمود الشرجه مدير أمن المديرية إن إجراءات القضية مستمرة والتحقيق جار بالرغم من أن المتهم مقر بفعل جريمته الشنعاء وقيامه بالتصوير والمشاهد التي حصلت عليها إدارة أمن المديرية.

لكن تظل بعض خيوط الجريمة بحاجة إلى متابعة وتحقيق مكثف في معرفة كيف وصلت ذاكرة مقاطع التصوير إلى السلطات وكيف وجدت ومن كان يحتفظ بها ولماذا تم السكوت على هذه الجريمة البشعة مند العام 2013 بحسب ما ذكرت صحيفة “عدن الغد”.