هروب فتاتين سعوديتيْن الى كوريا الجنوبية دون علم ذويهما

الرياض ـ أكدت السفارة السعودية في كوريا الجنوبية، عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنها تلقت اتصالاً من ذوي مواطنتين سعوديتين بشأن مغادرتهن المملكة دون علم ذويهن إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن سفير المملكة في كوريا الجنوبية قوله “تأكدنا من دخول إحدى الفتاتين لكوريا.. ونعمل على تحديد مكان تواجدها”.

وأضاف “لم تصلنا معلومات مؤكدة عما إذا كان هناك فتاة أخرى هاربة.. وجاري التحقق مع جهات الاختصاص”.

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة “سبق” السعودية أن “الجهات المعنية بالرياض تحقق في قضية هروب فتاتيْن سعوديتيْن إلى كوريا الجنوبية دون علم ذويهما”.

ونسبت الصحيفة إلى والد إحدى الفتاتين قوله إن “ابنته البالغة من العمر 22 عاماً تأخرت في العودة من إحدى جامعات الرياض، مساء الخميس الماضي، وبعد فقدانها والبحث والتحرّي تبيّن سفرها عند الساعة 12 من ظهر الخميس إلى كوريا الجنوبية برفقة صديقتها”.

وأضاف “تبيّن أن ابنتي استخدمت هاتفي واستخرجت تصريح سفر إلكترونياً من (أبشر) قبل سفرها”.

وتابع “ابنتي تأثرت بالمسلسلات الكورية، وكانت تعبّر عن محبتها للبلد، كما يبدو أنها تأثرت مما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي من محاولات التأثير في أفكار بنات الوطن”.

كما نقلت الصحيفة عن الأب قوله إن ابنته وصديقتها “أغلقتا الهواتف، وتواصلت مع الأسرة عن طريق الإيميل، معللة سفرها برغبتها في إكمال الدراسة والعيش في كوريا”.

وأشارت “سبق” إلى أن الأب تواصل مع السفارة السعودية وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة تُسهم في ضبط الفتاتين وإعادتهما إلى المملكة في أقرب وقت.

و تصدر وسم “#هروب_فتاتين_الى_كوريا” موقع “تويتر” في المملكة العربية السعودية وأيضا قائمة الوسوم الأكثر تداولا في العالم.