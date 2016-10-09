السيسي يوافق على تملك عاهل البحرين أراضٍ في سيناء المصرية

القاهرة – الأناضول – صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تملك العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، لأراض و3 فيلات في خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ (شرق)، بغرض الإقامة، حسبما نشرت الجريدة الرسمية المصرية الأحد.

وصدر القرار، بعد موافقة كل من وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء.

ونص القرار الجمهوري على إتمام الموافقة رسمياً “على معاملة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك كامل أرض ومباني الفيلات أرقام (C، E2، B2/70) بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بغرض الإقامة”.

وخلال زيارة ملك البحرين لمصر نهاية إبريل/ نيسان 2016، وقع البلدان 15 اتفاقية تعاون جديدة في مختلف المجالات، شملت الدفاع، والإعلام، والزراعة، والصحة، والأوقاف، والتعاون الدبلوماسي، والسياحة، والتعليم العالي، والملاحة البحرية الدولية، والبيئة.

وتبلغ استثمارات البحرين في مصر 2.7 مليار دولار، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014، مقابل 181 مليون دولار في 2013، و127 مليون دولار في 2012، حسب تصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل.