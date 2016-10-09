فينجر يدخل في صراع مع برشلونة

لندن ـ أبدى أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، رغبته في ضم اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع روما الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

وفشل أرسنال في ضم مانولاس الصيف الماضي، وتعاقد الجانرز مع شكودران موستافي، ليجدد فينجر اهتمامه بلاعب روما من جديد ليصبح بديلا لميرتيساكر، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وينتهي عقد ميرتيساكر مع الجانرز خلال شهور، وأصبح قريبًا من العودة للبوندسليجا عبر بوابة هانوفر.

وأبدى برشلونة رغبته في التعاقد مع مانولاس، والذي كان في اهتمامات النادي الكتالوني منذ الصيف الماضي، ولكن لم يصل الناديان لاتفاق حول الأمور المالية.

وحدد روما قيمة اللاعب بـ 25 مليون يورو للتفريط فيه، ويوجد بندا في عقده يقضي بدفع 50% من الصفقة حال بيعه لناديه السابق أولمبياكوس اليوناني.