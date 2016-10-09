الحارس الدولي الإنجليزي جو هارت يرد على منتقديه ويعلن التحدي

لندن ـ أكد الحارس الدولي الإنجليزي جو هارت، أنه سعيد بتواجده في صفوف تورينو الإيطالي، وأنه سيواصل الاجتهاد في العمل والتطور للرد على كل من شككوا في قدراته، خلال الفترة الماضية.

وانتقل هارت، من مانشستر سيتي الإنجليزي، لصفوف تورينو على سبيل الإعارة هذا الموسم، بسبب عدم اقتناع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي بقدراته، والتعاقد مع التشيلي كلاوديو برافو.

وشارك هارت، في فوز المنتخب الإنجليزي، أمس السبت، على مالطة بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال هارت، خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس “كرة القدم لعبة الآراء وبعض الأشخاص لديهم رأي عظيم عني، والبعض يعتقدون أنني بلا فائدة”.

وأضاف “لسوء حظي، أحد آراء المسؤولين في فريقي لم يكن قويا كما ينبغي، لذلك كنت بحاجة لإيجاد شخص له رأي يعتقد أنه بإمكاني تقديم المساعدة”.

وأوضح هارت “أحتاج للتحسن طوال الوقت، لأنني مستمر في تعلم اللعبة، وهي تتغير طوال الوقت. أنا أحب التحسن وهذا التحدي، وأريد مواصلة التطور”.

وتابع “لن أكذب، فأنا لم أجلس مع الـ 25 ناديًا الذي رغبوا في ضمي، وتورينو كان اختيارا جيدا بالنسبة لي، ومثيرًا لكي أذهب وألعب في الكالتشيو. اتخذت القرار الجيد”.

وواصل هارت “لا أتحدث عن القرارات الشجاعة، لقد كان قرارا مريحا بالنسبة لي، وشعرت أنني قادر على فعل ذلك بين اختياراتي، وكان هو العرض الأفضل من وجهة نظري”.

واختتم الحارس الإنجليزي حديثه بقوله “ملتزم مع تورينو بشكل كبير هذا الموسم، والثقافة، وكرة القدم، وسأبذل كل ما لدي، مهما حدث ويحدث”.