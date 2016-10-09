الشاهد يصل الجزائر لبحث العلاقات بين البلدين وقضايا المنطقة

الجزائر- الأناضول – وصل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، صباح الأحد، إلى الجزائر في زيارة ليوم واحد هي الأولى له خارج بلاده منذ توليه المنصب في أغسطس/آب الماضي، لبحث التعاون الثنائي وتطورات الوضع في المنطقة.

وكان في استقبال الشاهد بمطار العاصمة الدولي نظيره الجزائري عبد المالك سلال وعدد من الوزراء.

والسبت، قالت الحكومة الجزائرية في بيان لها إن “هذه الزيارة التي تدخل في إطار لقاءات التشاور الدورية بين مسؤولي البلدين وبحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وكذا جوانب التعاون الثنائي”.

وأشار البيان إلى أن الزيارة “ستكون فرصة كذلك لاستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بتطورات الوضع في المنطقة وكذا التنسيق السياسي والأمني والتنمية على مستوى الحدود”.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الحكومة التونسي خارج البلاد منذ تعيينه في المنصب في أغسطس/ آب الماضي.

ودأب كبار المسؤولين في تونس على زيارة الجارة الغربية كأول محطة مباشرة بعد توليهم مهامهم.

وقالت الحكومة التونسية في بيان سابق إن الزيارة “تأتي تدعيماً لروابط العلاقات المتميزة بين الشعبين التونسي والجزائري، وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك بين البلدين في أكثر من مجال”.

وتشهد العلاقات بين البلدين حراكاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة تجلى من خلال تبادل متواصل للزيارات الرسمية وكذا التنسيق الأمني في مكافحة الإرهاب بالمنطقة ، إلى جانب الأزمة الليبية، حسب تصريحات سابقة لقيادات الدولتين.

وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأسابيع الماضية ما سُمي إعلامياً بأزمة ضريبة دخول العربات الجزائرية نحو تونس والمقدرة بـ 13 دولاراً والتي خلفت احتجاجات من قبل الجزائريين المقيمين على الشريط الحدودي الذين طالبوا بإلغائها لأنها كلفتهم متاعب مالية.

وأعلنت الخارجية الجزائرية الشهر الماضي إقرار ضريبة على التونسيين الذين يدخلون أراضيها في إطار المعاملة بالمثل، لكنها أبقت باب التشاور مفتوحاً لحل هذه المشكلة.

وتؤكد تصريحات لمسؤولين تونسيين نشرتها وسائل إعلام محلية أن هناك توجها لإلغاء هذه الضريبة في إطار قانون الموازنة الجديد لعام 2017.