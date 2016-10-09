بان كي مون يطالب بتحقيق سريع ومستقل بعد الغارة على صنعاء

جنيف – أ ف ب – طالب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الاحد بإجراء تحقيق سريع ومستقل في الغارة الجوية التي أوقعت 140 قتيلاً على الأقل السبت، خلال مراسم عزاء في صنعاء.

وجاء في بيان صادر عن مكتب بان كي مون، ان “الأمين العام يدين الهجوم على القاعة” حيث كانت تجري مراسم العزاء، مشدداً على ان “اي هجوم متعمد ضد المدنيين غير مقبول إطلاقاً”.

واعلن التحالف الذي تقوده السعودية فتح تحقيق في الغارة على صنعاء رغم نفيه مسؤوليته عنها، واصفاً اياها بأنها “حادثة مؤسفة ومؤلمة”.

وأعلن المتمردون الذين يسيطرون على صنعاء منذ ايلول/سبتمبر 2014، ان غارات السبت استهدفت “القاعة الكبرى” حيث كانت تقام مراسم عزاء بوالد وزير الداخلية الموالي للمتمردين جلال الرويشان، متحدثين عن “مجزرة” من ضحاياها امين صنعاء عبد القادر هلال.

وشدد بان كي مون على ضرورة أن يكون التحقيق “سريعاً ونزيهاً”، مضيفاً أن “المسؤولين عن الهجوم يجب أن يساقوا امام العدالة”.

وأردف بيان الامين العام “بلغنا أنها غارات شنها التحالف”، من دون أن يلقي باللوم على التحالف بشكل مباشر.

وأدى القصف الى مقتل اكثر من 140 شخصا واصابة 525 على الاقل، بحسب المنسق الانساني للأمم المتحدة في اليمن جايمي ماكغولدريك، في واحدة من أعلى الحصائل المنفردة منذ بدء النزاع في البلاد.