مقتل قيادي من الطوارق إثر انفجار لغم شمالي مالي

كيدال - الأناضول – قتل “الشيخ أغ أوسا”، القيادي في “تنسيقية حركات أزواد” (حركة متمردة سابقة)، في انفجار لغم بمنطقة “كيدال” شمالي مالي، وفق مصادر محلية.

وحسب شهود عيان، انفجرت سيارة القيادي في “المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد”، التابع لـ “تنسيقية حركات أزواد”، لدى مرورها فوق لغم، عقب مغادرتها معسكر بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) في كيدال.

وعلى صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” أقرّ “الموزاميل أغ محمد”، المتحدث باسم “المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد”، الحادثة التي وقعت ليل السبت الأحد.

ونددت مصادر في المجلس بـعملية “الاغتيال المستهدف” لـ”أغ أوسا” المقرب السابق من “إياد أغ غالي”، رئيس جماعة “أنصار الدين” المسلحة، دون تقديم معلومات حول الجهة المسؤولة عن ذلك.

وحتى الساعة 11 تغ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.

وأُقصيت جماعة “أنصار الدين”، الموالية لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب”، من المشاورات التي أفضت في مايو/آيار ويونيو/حزيران 2015، إلى توقيع اتفاق سلام يهدف إلى وضع حد، للنزاع القائم بين سلطات باماكو ومتمردي الطوارق حول إدارة مناطق الشمال.

ويعيش شمالي مالي على وقع الاشتباكات وهجمات الجماعات المسلحة المنتشرة فيها، رغم توقيع اتفاق سلام، في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2015 بالجزائر، بين الحكومة المركزية في باماكو، وأبرز المجموعات المسلحة الأزوادية.

ومنذ عام 2012، ما زالت مناطق عديدة في شمالي مالي، خارج سيطرة السلطات المركزية.