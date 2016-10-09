روسيا: مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة كان سيحمي المتشددين

موسكو – رويترز – قالت وزارة الخارجية الروسية الأحد، إن مشروع القرار الفرنسي بشأن سوريا في مجلس الأمن كان سيساعد الإسلاميين المتشددين في حلب بحمايتهم من القصف الجوي.

وأضافت في بيان أن النص الفرنسي كان مسيساً وأحادي الجانب.

واستخدمت روسيا السبت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، الذي كان يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق حلب.

وقالت الوزارة “كانت هناك محاولة صريحة -بحظر الطلعات الجوية في منطقة حلب- لتوفير غطاء لإرهابيي جبهة النصرة والمتشددين المرتبطين بها.”