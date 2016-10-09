حلف الأطلسي ينتقد روسيا بسبب وضع نظام صاروخي على أعتابه

بروكسل- د ب أ- وجه حلف شمال الأطلسي (ناتو) انتقادا لاذعا ضد روسيا الأحد بسبب وضع النظام الصاروخي ذي القدرة النووية “اسكندر” في كاليننجراد الواقعة بين عضوي الحلف بولندا وليتوانيا.

وقال متحدث باسم حلف الأطلسي لوكالة الأنباء الألمانية إن “نشر الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية بالقرب من حدود الحلف لا يساعد على تقليل التوترات”.

وأضاف: “نحتاج قدرا أكبر، وليس أقل، من الشفافية وإمكانية التنبؤ بشأن الأنشطة العسكرية من أجل تفادي الحوادث وخطر سوء الفهم”.

وكانت روسيا قد اعترفت السبت بأنها، لأغراض التدريب، قد نشرت صواريخ اسكندر مسلحة برؤوس نووية في كاليننجراد.

وقال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكفيشيوس إنه يشتبه بأن التحرك الروسي هو رد فعل على تعزيز القدرات الدفاعية للناتو في المنطقة.

وقرر الحلف في الصيف الماضي إرسال أعداد كبيرة من القوات إلى دول البلطيق وبولندا ، التي تشعر بشكل متزايد بأنها تواجه تهديد الهجوم من قبل روسيا منذ ضمت الأخيرة شبه جزيرة القرم عام 2014.