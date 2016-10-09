الدفاع الجزائرية تعلن توقيف “إرهابيين اثنين” في نقطة حدودية مع مالي

الجزائر- الأناضول- أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، إن قوات الجيش أوقفت إرهابيين اثنين وحجزت أسلحتهما بمنطقة برج باجي مختار الحدودية مع مالي.

وفي بيان لها اطلعت عليه الأناضول قالت الوزارة إنه “في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت فرقة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس السبت، ببرج باجي مختار (منطقة حدودية بين الجزائر ومالي) إرهابيين اثنين وضبطت مسدساً رشاشاً من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة”.

ولم تحدد الوزارة هوية هذين المسلحين، لكن معلوم أن السلطات الجزائرية دفعت خلال السنوات الأخيرة بعشرات الآلاف من الجنود إلى حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر والشرقية مع ليبيا وتونس لمواجهة ما تسميه تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح إلى داخل أراضيها.

وتنشط في شمال مالي جماعات محسوبة على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تتمركز قيادته في شمال الجزائر وفق خبراء إلى جانب تنظيمات أخرى مثل التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.