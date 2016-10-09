مكتب مكافحة الجرائم في ولاية سكسونيا: السوري المشتبه بانتمائه للإرهاب وصل ألمانيا كلاجئ

دريسدن- د ب أ- ذكرت متحدثة باسم المكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية سكسونيا الألمانية أن الشاب السوري المشتبه في انتمائه للإرهاب جابر البكر والذي يتم البحث عنه حاليا جاء إلى ألمانيا كلاجئ.

وقالت المتحدثة بمدينة دريسدن الأحد إنه موجود في ألمانيا منذ شهور كثيرة وتم الاعتراف به كلاجئ بها.

وبالنسبة للشخص السوري الذي تم توقيفه السبت للاشتباه في أنه متواطئ مع السوري الهارب، أوضحت المتحدثة أن الادعاء العام طلب أمر اعتقال في حقه لدى المحكمة الابتدائية بتهمة المساعدة في الإعداد لهجوم عنيف يعرض البلاد للخطر.

وأضافت المتحدثة أن هذا الشخص المتواطئ مع السوري الهارب وهو مؤجر الشقة التي اقتحمتها الشرطة مثل أمام قاضي التحقيق بعد ظهر الأحد.