اليابان تتبرع بأربعة ملايين دولار لدعم أنشطة “أونروا” في غزة

غزة- الأناضول- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأحد، أنها تلقت من “اليابان” تبرعًا بقيمة أربعة ملايين دولار، لدعم “أنشطتها” في قطاع غزة.

وقالت الوكالة الأممية، في بيان تلقت “الأناضول” نسخة منه: “قدمت اليابان، دعما جديدا بمبلغ 420 مليون ين ياباني (أربعة ملايين دولار أمريكي) لدعم برنامج الوكالة للمعونة الغذائية بغزة”.

وأكدت الوكالة، أن نحو 100 ألف لاجئ في غزة سيستفيدون من التبرع، الذي قالت إنه سيعطي “حرية كبيرة وفعالية أفضل للاستجابة لاحتياجات اللاجئين”.

وتابعت: “نظرا للحصار القائم في غزة، والمستمر منذ عشر سنوات، وللظروف الاجتماعية الاقتصادية البائسة التي يعيشها هذا الجيْب الساحلي، فإن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يعد مسألة خطيرة في غزة في الوقت الذي تواجه فيه العديد من عائلات لاجئي فلسطين صعوبات في تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية”.

ولفتت “أونروا” في بيانها، إلى أن إجمالي التبرعات اليابانية لعام 2016، لدعم أنشطتها وصل إلى ما يقارب 43 مليون دولار.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن قرابة 1.3 مليون لاجئ، يعيشون في قطاع غزة، و914 ألف في الضفة الغربية، و447 ألف في لبنان، و2.1 مليون في الأردن، و500 ألف في سوريا، فيما تعتمد الأرقام الصادرة عن “أونروا” على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية، ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، إلا أن هناك لاجئين غير مسجلين في منطقة عمل المنظمة الدولية.

وتقول الوكالة الأممية، إن التبرعات المالية من الدول المانحة، لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات، الذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين، وتفاقم الفقر، والاحتياجات الإنسانية، خصوصًا في غزة المحاصرة إسرائيليًا منذ 10 سنوات.