إصابة ماجدة الرومي بكسر في قدمها

بيروت ـ تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لحادث أصيبت على إثره بكسر في قدمها، وهو الأمر الذي أعلنه الإعلامي اللبناني جمال فياض، دون الكشف عن طبيعة الحادث الذي تعرضت له.

جمال فياض كتب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “السيده ماجده الرومي كسرت رجلهااليوم ويعالجها الآن د.غسان معلوف”، كما أعلن عن الغاء الرومي لجميع تحضيراتها لتراتيل الميلاد المقبل نظراً لوضع والدتها الصحي.

يُذكر أن الرومي التي أحيت عدة حفلات غنائية ضمن مهرجانات محلية وعربية مؤخراً، كانت تعمل على ألبومها الجديد خلال هذه الفترة، والذي تتعاون فيه مع الموزع الموسيقي ميشيل فاضل، والملحنين مروان خوري، وسليم عساف، وغيرهم.