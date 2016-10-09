أحمد عز يطالب بمنع توأم زينة من السفر ووضعهم على قوائم المنع

القاهرة ـ في خطوة مفاجأة تقدم الفنان المصري أحمد عز، بأمر وقتي أمام محكمة أسرة مدينة نصر لمنع نجلي الفنانة المصرية زينة عز الدين وزين الدين من السفر إلى الخارج ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر.

وحددت محكمة أسرة مدينة نصر، جلسة 13 تشرين الاول/أكتوبر الجاري لنظر الأمر الوقتي المقدم من الفنان، لمنع نجليه من السفر إلي الخارج، ووضعهما علي قوائم الممنوعين من السفر.

وذكر عز في بداية الأمر الوقتي الذي حمل رقم 649 لسنة 2016 أن الفنانة زينة استصدرت حكما في الدعوى رقم 539 لسنة 2014 بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين له، وتم تأييد الحكم استئنافيا، وحيث أن طعن على هذا الحكم بالالتماس رقم 3472 لسنة 133 ق ودعوى البطلان رقم 326 لسنة 2016 أسرة مدينة نصر مازالت متداولة حتى الآن، فإنه نما إلى علمه أن زينة قد بادرت باستخراج جوازات سفر وشهادات ميلاد للصغيرين عز الدين وزين الدين تمهيدا للسفر بهما إلى خارج البلاد.

ولفت في طلبه إلى أن الالتماس المنوه عنه بصدر الطلب لم يفصل فيه بعد وقد يتطلب فيه حضور الصغيرين باتخاذ إجراء قانوني بشأنهما وفى حالة عدم حضورهما قد يتعذر الفصل فيه -بحسب طلبه- لذلك فإنه يتقدم بطلب لمنع الصغيرين من السفر لحين الفصل في دعوى البطلان واﻻلتماس بحكم نهائي ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر.