تركي يبلغ بوجود قنبلة على متن طائرة لإقلاعها بدونه

اسطنبول ـ ألقت السلطات التركية القبض على أحد مواطنيها، بعدما تسبب بلاغه الكاذب عن وجود قنبلة في طائرة متجهة لإسطنبول في عودتها بعد إقلاعها؛ إثر تأخره عن اللحاق بها.

وقام المسافر التركي بالاتصال بقسم الشرطة في المطار للإبلاغ عن وجود قنبلة على متن الطائرة التي كان من المفروض أن يستقلها السبت 8 أكتوبر 2016 في الساعة 10:15 صباحًا من مطار مدينة أغدر شرق تركيا باتجاه مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول.

وأجبر الإنذار الكاذب الذي أبلغ به الراكب طاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية التي حملت رحلتها رقم TK 2719 على العودة إلى مطار مدينة أغدر على الفور، وفقًا لصحيفة “حرييت” التركية.

وفور هبوط الطائرة، خضعت لعملية تفتيش واسعة استمرت أكثر من ساعتين ونصف، قبل أن تعود وتقلع مجددًا باتجاه مدينة إسطنبول، ولكن بدون الراكب صاحب البلاغ الكاذب للمرة الثانية.