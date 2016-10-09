طبيب مصري: المرأة تمتلك غدة نفسية تسمى “غدة الهبل” وتفرز هرمون “الهطل” ـ فيديو

القاهرة ـ أثار الدكتور أحمد هارون، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية الجدل حين قال إن المرأة تمتلك غدة نفسية لا توجد عند الرجل، وتسمى “غدة الهبل”.

وكان هارون قد صرح بذلك خلال استضافته في برنامج “صباح دريم”، وقال خلاله أن المرأة عندما تحب رجلاً حب حقيقي، فإن غدة “الهبل” تنشط وتفرز هرمون يسمى بـ “هرمون الهطل” وهو الهرمون الذي يقضي على انزيمات الخجل لديها ويجعلها تتصرف دون مراعاة للأعراف والتقاليد.

ووصف هارون “غدة الهبل” بأنها حميدة وقال أن النساء المفروض يفروحوا بها وأضاف أنها هذه الغدة “تنشط عندما الست تحب بجد وتلاقي الست مهما علا قدرها ومهما كانت قيمتها كبيرة لو لقت الذي تحبه تتصرف وكأنها طفلة صغيرة ولا تراعي اي تقاليد ولا اعراف”.