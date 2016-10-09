المعارضة السورية تتقدم في بلدة دابق ذات الأهمية الرمزية لتنظيم “الدولة”

القاهرة ـ د ب أ ـ حققت قوات المعارضة السورية بدعم من الجيش التركي مكاسب فيما يتعلق بالسيطرة على الأراضى في شمالي سوريا، حيث اقتربت من بلدة دابق الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.

وأضاف المرصد، وهو جماعة حقوقية سورية معارضة مقرها المملكة المتحدة ويعتمد على شبكة مراسلين في سوريا، أن المعارضة سيطرت على أربع قرى تقع على بعد نحو خمسة كيلومترات من دابق وذلك بعد اشتباكات مع التنظيم المتشدد.

وقال المرصد إن المعارضة تحاول تحقيق تقدم على صعيد عدة جبهات في دابق قبل أن تهاجم البلدة أو تجبر المسلحين على الانسحاب منها.

وتحتل دابق أهمية رمزية كبرى لتنظيم “الدولة” فيما يتعلق بتصوره لأخر الزمان حيث إنه يؤمن من منطلق أيديولوجيته الفكرية بأن تلك البلدة ستكون موقعا لمعركة كبرى في أخر الزمان بين المسلمين وجيش مسيحي.