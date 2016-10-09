أردوغان: عازمون على اتخاذ كافة التدابير داخل حدودنا وخارجها من أجل بقاء دولتنا





أنقرة ـ الأناضول ـ قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته “عازمة على اتخاذ كافة التدابير السياسية والدبلوماسية والعسكرية داخل حدودنا وخارجها من أجل بقاء دولتنا وشعبنا”.

جاء ذلك في تعليقه على الهجوم الانتحاري، الذي نفذته منظمة “بي كا كا” الإرهابية، اليوم الأحد، في ولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد؛ الأمر الذي أسفر عن استشهاد 10 عسكريين و8 مدنيين، وإصابة 27 آخرين؛ حيث أدان الهجوم، ودعا بالرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والصبر والسوان لذويهم جميعا.

وأضاف أردوغان: “دولتنا من خلال مؤسساتها وتكاتف شعبنا، عازمة على شل قدرات المنظمة الانفصالية (بي كا كا) للقيام بعمليات إرهابية”، حسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية.

واستطرد مؤكداً: “نُسخّر كل ما يلزم من إمكانيات بشرية وتكنولوجية للقضاء على هذه المنظمة، التي تعد أداة تنفيذ لمخططات قوى مظلمة في سوريا والعراق”.

وشدد على أن “التضحيات التي قدمناها من أجل ضمان مستقبل آمن ومزدهر لنا ولأطفالنا لن تذهب سدا”.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة التركية في وقت سابق إن عناصر من المنظمة الإرهابية “بي كا كا” استهدفوا بسيارة مفخخة، كان يقودها انتحاري، مخفر دوراك في قضاء شمدنلي، بولاية هكاري.

وأشار البيان إلى إطلاق عملية أمنية واسعة في المنطقة بدعم جوي للقبض على منفذي الهجوم.