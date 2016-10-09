قوات حكومة الوفاق الليبية تقول انها احرزت اختراقا في آخر جيوب الجهاديين في سرت

طرابلس ـ أ ف ب ـ قالت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية الاحد انها تمكنت من احراز اختراق في آخر جيب للمسلحين الجهاديين في سرت حيث تدور معارك منذ خمسة اشهر.

وقال محمد القصري المتحدث باسم القوات الموالية للحكومة ان هذه الاخيرة تسللت الى الجيب الذي تحصن به آخر مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية وعزلوهم الى مجموعتين.

واضاف “بات بامكان قواتنا التقدم بسهولة اكثر (..) اعتقد ان نهاية المعركة باتت وشيكة. انها مسالة ايام”.

وبدات القوات الموالية لحكومة الوفاق مدعومة بغارات جوية اميركية، في 12 ايار/مايو حملتها العسكرية على الجهاديين في سرت.

وهذه القوات المكونة اساسا من مجموعات مسلحة من مصراتة (غرب) تمكنت من استعادة معظم مناطق سرت المدينة الواقعة على بعد 450 كلم شرقي العاصمة طرابلس، بعد معارك اوقعت اكثر من 550 قتيلا ونحو ثلاثة آلاف جريح بين القوات الموالية للحكومة.

ولا تعرف حصيلة القتلى والاصابات بين المسلحين الجهاديين.