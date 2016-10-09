الكويت تعتقل جهادياً مصرياً حاول قتل أميركيين





الكويت- أ ف ب- أكدت السفارة الأميركية الأحد إن تصادماً بين شاحنة كان يقودها مصري وعربة كانت تقلّ ثلاثة جنود أميركيين في الكويت كان “هجوماً إرهابياً”، وليس حادثاً كما كان يعتقد سابقاً.

وقالت السفارة، في بيان نشرته على موقعها على الانترنت، إن “السفارة الأميركية في الكويت تؤكد أن الحادث الذي بدا في البداية أنه تصادم روتيني تعرّض له ثلاثة جنود أميركيين (..) كان في الحقيقة محاولة هجوم إرهابي”.

وقال البيان إن الهجوم وقع الخميس، وإن الجنود الأميركيين لم يصابوا بأذى، مضيفاً أن الجنود قاموا كذلك بإنقاذ السائق المصري عندما اشتعلت النار في شاحنته.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت السبت أن الشرطة اعتقلت مصرياً حاول بشاحنة لجمع القمامة سحق سيارة كان الجنود الأميركيون على متنها.

وأشار البيان إلى أن المحققين عثروا في الشاحنة على ورقة مكتوبة بخط يد السائق المصري إبراهيم سليمان (28 عاماً) بايع فيها تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن سليمان تعمّد صدم السيارة التي كانت تقل الأميركيين بنيّة القتل، وفق التحقيقات الأولية التي أجريت معه في المستشفى الذي نقل إليه.

وعثرت السلطات أيضاً على “حزام ومواد يشتبه في أنها مواد متفجرة تنبئ عن تخطيط لعمل إرهابي”، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

وبحسب الصور التي قدمتها الوزارة، فإن الأميركيين المستهدفين، الذين قالت إنهم خمسة ولم تكشف هوياتهم ووظائفهم بعد، كانوا يستقلون مركبة مدنية.

وذكرت السفارة أنه لم يكن لديها أي علم بتهديدات محددة ومؤكدة ضد جنود أميركيين في الكويت وقت وقوع الحادث.

وفي حزيران/يونيو الماضي، فجّر انتحاري مرتبط بتنظيم “الدولة الإسلامية” نفسه داخل مسجد للأقلية الشيعية في الكويت، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً، في أسوأ هجوم تشهده الدولة الخليجية في تاريخها.