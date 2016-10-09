“شل” توقّع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات الإيرانية





بيروت- رويترز- ذكر الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية “شانا” أن “رويال داتش شل” وقعت مذكرة تفاهم مبدئية مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات الإيرانية اليوم الأحد بهدف التعاون في مجال البتروكيماويات.

وقال هانز نيجكامب، مدير الإدارة المختصة بشؤون إيران لدى “شل”، إن توقيع المذكرة جاء بعد أشهر من المفاوضات بين الشركتين بحسب “شانا”.

وتابع “نعتقد أننا يمكننا إطلاق مشروعات مشتركة في مجال البتروكيماويات مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات”.

وقالت مرضية شاهدائي، نائبة وزير النفط الإيراني والرئيسة التنفيذية للشركة الوطنية للبتروكيماويات، إن إيران تخطط لزيادة إنتاجها من البتروكيماويات إلى 160 مليون طن بحلول 2025 من 60 مليون طن حالياً بحسب “شانا”.